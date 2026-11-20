Η πανσέληνος θα εμφανιστεί την Τρίτη 24 Νοεμβρίου και θα έχει τα χαρακτηριστικά υπερπανσελήνου, καθώς η Σελήνη θα βρεθεί κοντά στο περίγειο της τροχιάς της. Η πλήρης φάση της υπολογίζεται για τις 16:53, ώρα Ελλάδας.

Η εγγύτητα της Σελήνης στη Γη θα την κάνει μία από τις πιο κοντινές και φωτεινές πανσελήνους της χρονιάς. Παρότι η κορύφωση θα σημειωθεί το απόγευμα της Τρίτης, το φεγγάρι θα μοιάζει πρακτικά γεμάτο και τα βράδια της 23ης και της 25ης Νοεμβρίου.

Πανσέληνος Νοεμβρίου 2026: Οι ώρες ανατολής και δύσης στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η Σελήνη αναμένεται να ανατείλει κοντά στην ώρα που θα δύει ο Ήλιος, περίπου από τις 16:30 έως τις 17:00. Η δύση της υπολογίζεται μεταξύ 07:00 και 07:30 το επόμενο πρωί, λίγο πριν ή κοντά στην ανατολή του Ήλιου.

Οι ώρες μεταβάλλονται κατά λίγα λεπτά από περιοχή σε περιοχή. Στα νησιά του Αιγαίου και γενικότερα στις ανατολικότερες περιοχές η ανατολή θα γίνει νωρίτερα, ενώ στις δυτικότερες περιοχές λίγο αργότερα.

Η πλήρης φάση στις 16:53 βρίσκεται πολύ κοντά στην ανατολή της Σελήνης. Για την παρατήρηση του φαινομένου, το καταλληλότερο διάστημα είναι από περίπου 16:30 έως 18:30, όταν το φεγγάρι θα βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα και ενδέχεται να αποκτήσει ζεστή, πορτοκαλί απόχρωση.

Η παρατήρηση δεν απαιτεί τηλεσκόπιο. Με κιάλια μπορούν να διακριθούν καθαρότερα οι κρατήρες και οι σκοτεινές περιοχές της επιφάνειας της Σελήνης.

Γιατί η πανσέληνος λέγεται «Φεγγάρι του Κάστορα»

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Κάστορα», ονομασία που συνδέεται με παρατηρήσεις των ιθαγενών της Βόρειας Αμερικής. Την εποχή αυτή, οι κάστορες κατασκευάζουν τις φωλιές τους και συγκεντρώνουν τροφή για τον χειμώνα.

Το φεγγάρι συνδέθηκε με την προετοιμασία, τη φροντίδα και την ετοιμότητα πριν από τη χειμερινή περίοδο. Σε αρχαίους πολιτισμούς, η πανσέληνος του Νοεμβρίου αντιμετωπιζόταν και ως περίοδος ολοκλήρωσης κύκλων και εσωτερικής ανανέωσης.

Στην ελληνική λαϊκή παράδοση, η φθινοπωρινή πανσέληνος σχετιζόταν με την έλευση του χειμώνα, τη συγκομιδή της ελιάς και τη σπορά.

Οι άλλες ονομασίες της πανσελήνου του Νοεμβρίου

Η πανσέληνος του Νοεμβρίου αναφέρεται επίσης ως «Φεγγάρι του Παγετού», εξαιτίας των πρώτων χαμηλών θερμοκρασιών και της παγωνιάς που συνήθως χαρακτηρίζουν το τέλος του μήνα.

Σε κελτικές παραδόσεις απαντά και η ονομασία «Mourning Moon» (Το Φεγγάρι του Θρήνου).

Αν οι καιρικές συνθήκες επιτρέψουν την παρατήρηση, η θέα αμέσως μετά τη δύση του Ήλιου αναμένεται να είναι η πιο εντυπωσιακή, με την υπερπανσέληνο να αναδύεται χαμηλά στον ορίζοντα.