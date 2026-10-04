(Βίντεο)-Ζωνιανά: Χωρίς νερό δύο μέρες. Πέτρες και βράχοι μέσα στο χωριό

Το φως της ημέρας έφερε στην επιφάνεια τις ανυπολίγιστες ζημιές που έχουν πάθει οι κάτοι των Ζωνιανών στην Κρήτη. Οι δρόμοι έχουν γεμίσει απο πέτρες και βράχους που μαρτυροιύν την μανία της φύσης και το νερό που έπεσε στο χωριό τις τελευταίες ώρες.

Τις συγκλονιστικές εικόνες από τα Ζωνιανά κατέγραψε η Ελένη Στάθογλου , με τον ποταμό να κατεβάζει τεράστιες ποσότητες νερού, λάσπης και φερτών υλικών. Σοβαρές ζημιές σε δρόμους, σπίτια και υποδομές, αγωνία για το ζωικό κεφάλαιο στον ορεινό Μυλοπόταμο

Από την έναρξη των φαινομένων την 1η Οκτωβρίου μέχρι και σήμερα στις 12:30 της 4ης Οκτωβρίου οι κλήσεις στην Πυροσβεστική έφτασαν τις 485. Οι 101 αφορούσαν μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 7 κοπές δέντρων.