Θάνατος Μαζωνάκη: Τι κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής. Η συνάντηση με τον τραγουδιστή.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το πώς κλείστηκαν τα δύο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη για υδροθεραπεία και πλασμαφαίρεση με την 56χρονη ιατρό, αλλά και πώς έγινε η γνωριμία με τον υπνοθεραπευτή Νάσο Κομιανό.

Ο κ.Κομιανός, ο οποίος κατέθεσε στο πλαίσιο της ανάκρισης στις 21 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με πληροφορίες αναφέρθηκε αναλυτικά στη συνάντηση γνωριμίας που είχε με τον τραγουδιστή δύο ημέρες πριν το θάνατό του. Φέρεται μάλιστα να παραδέχθηκε ενώπιον του ανακριτή ότι ήταν εκείνος που μεσολάβησε, ώστε να επισκεφτεί ο Γ.Μαζωνάκης την 56χρονη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Ωστόσο, αρνήθηκε ότι ο ίδιος έθεσε ως προαπαιτούμενο για τις δικές του θεραπείες την πραγματοποίηση των θεραπειών της 56χρονης. Επιπλέον, υποστήριξε ότι η φωτογραφία που του έστειλε η ιατρός με τον Γ.Μαζωνάκη στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, αλλά και τα μηνύματα που αντάλλαξαν το μοιραίο απόγευμα ήταν επειδή την ίδια ημέρα στις 17.00 ο υπνοθεραπευτής είχε ραντεβού με τον τραγουδιστή.

Η γνωριμία του με τον Γ. Μαζωνάκη

Ο μάρτυρας περιέγραψε πως η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζωνάκη έγινε την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 17.00 σε εστιατόριο στο Νέο Ψυχικό. Εκεί ήταν παρόντες ένας επιχειρηματίας νυχτερινών κέντρων με τον οποίο θα συνεργαζόταν και η καλλιτεχνική μάνατζερ, η οποία είχε μεσολαβήσει για τη γνωριμία. Ο Γ.Μαζωνάκης, όπως κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής, έφτασε στις 17.40.

«Ο Μαζωνάκης ήταν πολύ εγκάρδιος και μου εξέφρασε τη χαρά του που γνωριζόμαστε», κατέθεσε ο κ.Κομιανός. Στη συνέχεια τον ρώτησε εάν έχει κάνει προσπάθειες για αποτοξίνωση και τότε αναφέρθηκε για πρώτη φορά το όνομα της 56χρονης ιατρού.

«Μου ανέφερε ότι το μόνο που έκανε παλαιότερα ήταν υδροθεραπείες στο Κολωνάκι στο ιατρείο της κυρίας Γ… Εγώ τότε του είπα ότι συνεργάζομαι την κα Γ… και πάω στο ιατρείο της και κάνω θεραπείες. Μου ανέφερε ότι πήγαινε πολλά χρόνια από το 2015 μέχρι το 2021. Με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Της τηλεφώνησα και της είπα ότι ο Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ό,τι χρειαστεί για να αποτοξινωθεί και τι θεραπεία θα μπορούσε να προτείνει ίδια. Του πρότεινε να πάει την Τρίτη και να δούνε τι θα κάνουνε. Ο Μαζωνάκης το δέχτηκε αμέσως», ανέφερε ο κ.Κομιανός.

Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε ο μάρτυρας, ο τραγουδιστής άρχισε να μιλά για προσωπικά του θέματα. Συμφώνησαν οι δυο τους να συναντηθούν ξανά την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στις 17.00 στην Κηφισιά, για να συνεχίσουν τη συζήτηση που είχαν.

«Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο συνέχισα να τον ρωτάω πράγματα για τη ζωή του. Κατάλαβα ότι πονούσε πολύ ψυχικά, ότι ένιωθε πως όλοι τον εκμεταλλεύονται. Μου είπε πάρα πολλά για την προσωπική του ζωή. Κάποια στιγμή επειδή ήξερα τον περίμεναν οι υπόλοιποι κάτω του πρότεινα να βρεθούμε την Τετάρτη στις 17.00 για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Του έστειλα σε μήνυμα το ραντεβού με τη διεύθυνση και την ώρα και τότε με χαιρέτησε. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου. Του είπα να πάει στην ιατρό για να δούνε πώς θα συνεχίσουνε και εγώ πως θα τον περίμενα την Τετάρτη στην Κηφισιά. Έκτοτε δεν επικοινωνήσαμε ποτέ ξανά», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στην κατάθεσή του ο κ. Κομιανός

Οι συννενοήσεις με την γιατρό

Ο υπνοθεραπευτής περιέγραψε αναλυτικά στον ανακριτή τις συνομιλίες που είχε με την 56χρονη ιατρό, μετά το ραντεβού του με τον Γ.Μαζωνάκη και ισχυρίζεται ότι της εξέφρασε τους προβληματισμούς του για το εάν έπρεπε να προχωρήσουν σε θεραπείες. «Με την κα Γ… ξαναμίλησα το βράδυ της Δευτέρας. Μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη ημέρα στη συνάντησή τους το πρωτόκολλο θεραπείας του με το Μαζωνάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου για την ψυχική του κατάσταση ως αντένδειξη και μου είπε ότι, θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως είχε ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια διάθεση του και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε», φέρεται να κατέθεσε.

Η επικοινωνία του υπνοθεραπευτή με την ιατρό συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, αφού ο Γ.Μαζωνάκης είχε υποβληθεί σε υδροθεραπεία, αλλά και την Τετάρτη, πριν από το ραντεβού για την πλασμαφαίρεση. Ο υπνοθεραπευτής ζητούσε να μάθει εάν ο τραγουδιστής θα μπορέσει να βρίσκεται στις 17.00 στην Κηφισιά για το ραντεβού τους. Σύμφωνα με πληρροφορίες, ανέφερε στην κατάθεσή του:

«Την Τρίτη το βράδυ μίλησα ξανά με την κα Γ… μετά το ραντεβού τους. Μου είπε πως πήγε ο Μαζωνάκης και πως θα πήγαινε και την επόμενη μέρα για την πλασμαφαίρεση. Της είπα πως στις 17.00 την Τετάρτη έχουμε και μαζί ραντεβού και μου είπε πως προλαβαίνουμε. Μου είπε πως θα μπορούσε να έρθει χωρίς πρόβλημα στο ραντεβού μας μετά την πλασμαφαίρεση. Δεν μου είπε τίποτα για την κατάστασή του. Νομίζω ότι μου ανέφερε πως την Τρίτη έκανε ο Μαζωνάκης υδροθεραπεία, αλλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος. Για την υπόθεση Μαζωνάκη δεν είπαμε κάτι άλλο την Τρίτη. Την Τετάρτη στις 10:30 το πρωί πήγα στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ για την υπνοθεραπεία. Τηλεφώνησα γύρω στη 12:50 στην κα Γ…για να δω εάν πήγε ο Μαζωνάκης. Μου είπε ότι δεν είχε πάει ακόμη και της ζήτησα να μου στείλει ένα μήνυμα για το αν τηρείται το πρόγραμμα για να ξέρω και εγώ εάν θα είναι στην ώρα του σε εμένα. Μου έλεγε ότι «θα προλάβουμε».

Τα μηνύματα και οι επικοινωνίες

Όπως κατέθεσε ο υπνοθεραπευτής, το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου και ενώ ο Γ,Μαζωνάκης ήταν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου και υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση, η 56χρονη ιατρός τον ενημέρωσε πως όλα βαίνουν καλώς και του έστειλε τη φωτογραφία με τον τραγουδιστή να έχει συνδεθεί με το μηχάνημα, κάτι που όπως ισχυρίζεται, του κακοφάνηκε.

«Εγώ κοιμήθηκα για λίγο και όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου είδα ένα μήνυμα SMS «όλα καλά» στο οποίο αντέδρασα με καρδιά. Έλαβα και ένα μήνυμα ΜMS με μία φωτογραφία στην οποία φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται σε θεραπεία και στην οποία πάλι αντέδρασα με καρδιά. Βέβαια μου κακοφάνηκε το ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο», κατέθεσε ο κ.Κομιανός.

Όμως στη συνέχεια περί τις 16.50, λίγο πριν το προγραμματισμένο ραντεβού με τον Γ.Μαζωνάκη, όπως υποστηρίζει ο υπνοθεραπευτής, ενημερώθηκε ότι ο τραγουδιστής έχει παραληφθεί από το ΕΚΑΒ. Ακολούθησαν και άλλα μηνύματα μεταξύ του ιδίου και της ιατρού.

«Στις 16.50 έστειλα ένα μήνυμα «εντάξει ο Γιώργος;» και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε η κα Γ… ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε το Μαζωνάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεση του, ότι μιλούσε παράλογα και μήπως είχε πάρει ουσίες. Τη ρώτησα, γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου. Στη γιατρό έστειλα ένα SMS όπου της ανέφερα ότι τη Δευτέρα ο Μαζωνάκης μου είπε ότι παίρνει διουρητικά και μήπως αυτά έριξαν την πίεση