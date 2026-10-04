Επιχείρηση διάσωσης δυο ανδρών στην Πεντέλη. Το αυτοκίνητο τους έπεσε στον γκρεμό

Ολοκληρώθηκε η παροχή βοήθειας σε 2 άνδρες 47 και 54 ετών αντίστοιχα, από απόκρημνο σημείο στην Πεντέλη, πλησίον Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό λίγο πριν τα μεσάνυχτα.

Μετά την κλήση στο 112 και τον άμεσο γεωεντοπισμο τους κινητοποιήθηκαν 9 Πυροσβέστες με 3 οχήματα από τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών και το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Πεντέλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα δύο άτομα επέβαιναν σε ΙΧΕ αυτοκίνητο το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε απόκρημνο σημείο, πλησίον Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.

Οι Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τραυματισμένο το ένα άτομο και το μετέφεραν με φορείο σε ασφαλές σημείο.

Στη συνέχεια και τα δύο άτομα παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα