Βούλα: Πυροβόλησαν πετρίτη στο Πανόραμα – Σκάγια στο σώμα του άγριου πτηνού

Ένα ακόμη άγριο ζώο έφτασε τραυματισμένο στα χέρια των ανθρώπων της ΑΝΙΜΑ

Ένα ακόμη άγριο ζώο έφτασε τραυματισμένο στα χέρια των ανθρώπων της ΑΝΙΜΑ ΑΝΙΜΑ

Ένα ακόμη άγριο ζώο έφτασε τραυματισμένο στα χέρια των ανθρώπων της ΑΝΙΜΑ. Αυτή τη φορά πρόκειται για έναν ενήλικο θηλυκό πετρίτη, που βρέθηκε πυροβολημένος στην περιοχή του Πανοράματος Βούλας.

Το αρπακτικό πτηνό μεταφέρθηκε για περίθαλψη και υποβλήθηκε σε ακτινογραφία. Στην εικόνα διακρίνονται μεταλλικά σφαιρίδια στο σώμα του, επιβεβαιώνοντας ότι είχε δεχθεί πυροβολισμό.

Οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ ανέλαβαν τη φροντίδα του, ενώ στη μία του φτερού τοποθετήθηκε επίδεση, καθώς το πτηνό χρειάζεται περίθαλψη και παρακολούθηση πριν φανεί αν και πότε θα μπορέσει να επιστρέψει στη φύση.

Η περίπτωση προκαλεί ακόμη μεγαλύτερο προβληματισμό καθώς ο πετρίτης είναι άγριο αρπακτικό πτηνό και η παρουσία του μέσα στον αστικό ιστό της Αττικής μόνο ασυνήθιστη δεν είναι. Το γεγονός, όμως, ότι βρέθηκε πυροβολημένος σε περιοχή όπως το Πανόραμα Βούλας δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το πώς και κάτω από ποιες συνθήκες τραυματίστηκε.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής φαίνεται τόσο ο τραυματισμένος πετρίτης όσο και η ακτινογραφία που αποκάλυψε τα σκάγια στο σώμα του.

Για την ώρα, το σημαντικότερο είναι να αναρρώσει. Και, εφόσον η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, να μπορέσει να ανοίξει ξανά τα φτερά του και να επιστρέψει εκεί όπου ανήκει: στη φύση.