Τροχαίο στην Καβάλα: Νεκροί δύο άνδρες μετά απο σύγκρουση ηλεκτρικού με μοτοσικλέτα

Υπέκυψε στα τραύματά του και ο οδηγός του ηλεκτρικού πατινιού που τραυματίστηκε σοβαρά στο τροχαίο που σημειώθηκε στην Καβάλα.Λίγο πριν το πατίνι που οδηγούσε συγκρούστηκε με μηχανάκι που οδηγούσε ένας 34χρονος ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο της σύγκρουσης.

Το τροχαίο δυστύχημα έγινε το Σάββατο στην περιοχή της Νέας Περάμου στην Καβάλα στον δρόμο προς Αμμολόφους. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο οδηγός της μηχανής συγκρούστηκε σφοδρά με τον αναβάτη του ηλεκτρικού πατινιού με αποτέλεσμα και οι δύο να εκτοξευτούν απο τα οχηματά τους και να τραυματιστούν σοβαρά.