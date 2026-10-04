Δάγκωσε το αυτί οδηγού Ταξί. Αποκλειστική φωτογραφία

Σοκαριστική επίθεση σε βάρος γυναίκας οδηγού ταξί σημειώθηκε στη Νέα Ιωνία, λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα, όταν ένας 35χρονος επιβάτης, έπειτα από διαπληκτισμό, της επιτέθηκε με ιδιαίτερη αγριότητα, δαγκώνοντάς την στο αυτί και προκαλώντας της σοβαρό τραυματισμό.Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο Ταξί της φωτογραφίας όταν ξέσπασε αντιπαράθεση ανάμεσα στον 35χρονο και την 54χρονη οδηγό. Η κατάσταση σύντομα ξέφυγε από τον έλεγχο, με τον άνδρα να επιτίθεται στη γυναίκα και να της αποκολλά μέρος του αυτιού με το δάγκωμά του.Η 54χρονη χρειάστηκε άμεσα ιατρική βοήθεια και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «ΕΛΠΙΣ», όπου νοσηλεύεται με σοβαρό τραύμα στο αυτί.Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν και συνέλαβαν τον 35χρονο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην άγρια επίθεση.