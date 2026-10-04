Κρήτη:Επιχείρηση απεγκλωβισμού 47 ατόμων από ξενοδοχεία στην Ιεράπετρα – Νέο 112

Συναγερμός σε Φέρμα και Κουτσουνάρι από τις έντονες βροχοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε το 112, ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο.Βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση απομάκρυνσης 47 ατόμων από ξενοδοχεία και καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στις περιοχές Φέρμα και Κουτσουνάρι είναι σε εξέλιξη από την Πυροσβεστική, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας στην Κρήτη.

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει συσσώρευση μεγάλων ποσοτήτων νερού, καθώς και φερτών υλικών στο οδικό δίκτυο, δημιουργώντας προβλήματα στις μετακινήσεις. Για τον λόγο αυτό, στις 10:56 το πρωί της Κυριακής εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στην ευρύτερη περιοχή της Ιεράπετρας.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ιεράπετρας, ομάδες ορμητικών νερών της 3ης και της 6ης Ε.Μ.Α.Κ., καθώς και δύο ομάδες της 3ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., οι οποίες επιχειρούν για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών.

Η θάλασσα βγήκε στην στεριά

Στα Χανιά έπεσαν 318 χιλιοστά βροχής στο Ξυλόσκαλο . Η θάλασσα μανιασμένη προκάλεσε μικρές ζημιές στο λιμάνι της πόλης . Τα τεράστια κύματα ΄΄κατάπιαν ΄΄ πολλά μέτρα από το λιμάνι .

Οι μεγάλοι όγκοι νερού έχουν ήδη προκαλέσει ζημιές σε υποδομές του Εθνικού Δρυμού της Σαμαριάς , χωρίς ωστόσο να είναι προς το παρόν δυνατή κάποια ακριβής αποτίμηση της έκτασής τους.

Παραμένει, πάντως, χωρίς ανησυχία η κατάσταση για τους οκτώ εργαζόμενους που βρίσκονται μέσα στον δρυμό. Έχουν λάβει εντολή να παραμείνουν στο χωριό της Σαμαριάς και να μην μετακινηθούν, λόγω των τεράστιων ποσοτήτων νερού που εξακολουθούν να πέφτουν στην περιοχή.