Βίντεο: Τοξικοί καπνοί γέμισαν τον Βόλο

Φωτιά σε οικοπεδική έκταση στην οδό Λασκαράτου, στην Αγία Παρασκευή εκδηλώθηκε χθές το βράδυ στον Βόλο. Ασυνείδητοι σύμφωνα με τον Δήμαρχο η φωτιά προκλήθηκε όταν ξεκίνησαν να καίνε ελαστικά που κατά χιλιάδες βρίσκονταν εκεί πεταμένα, απειλώντας σπίτια και προκαλώντας μεγάλη επιβάρυνση στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία με τοξικούς καπνούς. Το πρωί κιόλας τόνισε ο κ. Μπέος θα καταθέσω σχετικά αναφορά στην Εισαγγελία.

Η άμεση επέμβαση των Πυροσβεστών απέτρεψε τα χειρότερα και στο έργο της κατάσβεσης συνέδραμαν οι υπηρεσίες του Δήμου Βόλου και κυρίως η Πολιτική Προστασία με τη διάθεση υδροφόρων και μηχανημάτων έργων.