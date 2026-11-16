(Βίντεο) Θεσσαλονίκη: Γαϊδούρι… πήρε τους δρόμους

Μία ασυνήθιστη συνάντηση είχαν σήμερα το πρωί οι οδηγοί στην εθνική οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς επικίνδυνες προσπεράσεις έκανε ένα γαϊδούρι…

Το γαϊδουράκι έτρεχε μόνο του ανάμεσα σε αυτοκίνητα και φορτηγά, κάνοντας αμέριμνο την βόλτα του. Ωστόσο, το γαϊδούρι προκάλεσε ιδιαίτερη αναστάτωση, καθώς προκάλεσε άγχος στους οδηγούς.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο ύψος του Γαλλικού.

Ευτυχώς, το γαϊδουράκι απομακρύνθηκε από την εθνική χωρίς να έχει διευκρινιστεί εάν την απομάκρυνσή του ανέλαβαν οι ιδιοκτήτες του ή άλλα άτομα.

Πηγή: rthess.gr