Τέμπη: Κίνδυνος για νέα διακοπή της δίκης – «Δεν συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε, δεν υποχωρούμε»

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κρούει των κώδωνα για κίνδυνο νέας διακοπής της δίκης για τα «εξαφανισμένα» και αλλοιωμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας.

Νέες αιχμές για καθυστερήσεις και εμπόδια στη δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών διατυπώνει ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023, με αφορμή τις εξελίξεις στη δίκη για τα «εξαφανισμένα» και αλλοιωμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, η οποία πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η δικαστική διαδικασία κινδυνεύει να οδηγηθεί εκ νέου σε διακοπή, παρά το γεγονός ότι αφορά ένα από τα πλέον κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία για τη διερεύνηση των συνθηκών της φονικής έκρηξης μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η υπόθεση εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από καθυστερήσεις και αποσπασματικές δικαστικές διαδικασίες, ενώ εκφράζεται έντονη ανησυχία ότι τα νέα προσκόμματα ενδέχεται να ανοίξουν τον δρόμο για ακόμη μία αναβολή ή διακοπή, αφήνοντας αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα.

«Επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης»

Την ίδια στιγμή, ο Σύλλογος κάνει λόγο για προκλητική επικοινωνιακή φιέστα της κυβέρνησης:

«και σαν να μην έφταναν αυτά, την ίδια στιγμή που στις δικαστικές αίθουσες παίζεται το έργο της συγκάλυψης, η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός επέλεξαν πριν από λίγα μόλις 24ωρα να στήσουν μια προκλητική φιέστα για την πλατφόρμα railway.gov.gr, συγκρίνοντας τη λειτουργία των τρένων με την παραγγελία ενός καφέ».

Ιδιαίτερα επικριτική είναι η αναφορά στη σύγκριση της λειτουργίας των τρένων με την παραγγελία ενός καφέ, με τους συγγενείς των θυμάτων να διερωτώνται πώς είναι δυνατόν, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την τραγωδία, η κυβέρνηση να παρουσιάζει ως επίτευγμα τη δυνατότητα παρακολούθησης της θέσης των τρένων.

«Έπρεπε να χαθούν οι 57 άνθρωποί μας και να τραυματιστούν τόσοι άλλοι, σωματικά και ψυχικά, να περάσουν τέσσερα χρόνια από το έγκλημα για να πανηγυρίζει το επιτελικό κράτος ότι πλέον θα γνωρίζει πού βρίσκονται τα τρένα;», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σύλλογος.

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«Οι 57 άνθρωποί μας δεν χάθηκαν από έλλειψη εφαρμογής στο κινητό»

Στην ανακοίνωση αποδίδονται οι ευθύνες για την τραγωδία στη διαχρονική πολιτική που εφαρμόστηκε στον σιδηρόδρομο από τις κυβερνήσεις, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κατευθύνσεων για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών.

Ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής αντιμετωπίζεται ως κόστος, προς όφελος της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων, ενώ επικαλείται και τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων (ERA).

«Οι 57 άνθρωποί μας δεν χάθηκαν από “έλλειψη εφαρμογής” στο κινητό και καμιά φιέστα, δωρεά και επικοινωνιακό τρικ δεν θα κρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες», τονίζεται στην ανακοίνωση.

«Δεν συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε, δεν υποχωρούμε»

Κλείνοντας, ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών στέλνει σαφές μήνυμα ότι θα συνεχίσει τον αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, τόσο μέσα όσο και έξω από τις δικαστικές αίθουσες.

«Δεν συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε, δεν υποχωρούμε. Όσες διακοπές κι αν μεθοδεύσουν στα δικαστήρια, όσα επικοινωνιακά σόου κι αν στήσουν, η αλήθεια θα λάμψει και οι ένοχοι —όσο ψηλά κι αν βρίσκονται— θα λογοδοτήσουν», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση του συλλόγου συγγενών θυμάτων των Τεμπών

«Την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026, στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, γίναμε για ακόμη μία φορά μάρτυρες της ίδιας, γνώριμης τακτικής που συνοδεύει το έγκλημα των Τεμπών από την πρώτη νύχτα: ατέρμονες καθυστερήσεις, κατακερματισμός της υπόθεσης σε αποσπασματικές, αποψιλωμένες δίκες και κίνδυνος νέων διακοπών.

Η εκδίκαση για τα «εξαφανισμένα» και αλλοιωμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας —ένα κομβικό στοιχείο για τη διερεύνηση της φονικής έκρηξης— κινδυνεύει να οδηγηθεί ξανά σε διακοπή, αφήνοντας αναπάντητα τα κρίσιμα ερωτήματα. Την ώρα που οι κατηγορούμενοι καλούνται να λογοδοτήσουν για την υπεξαγωγή και καταστροφή κρίσιμου αποδεικτικού υλικού και πάλι βρίσκονται προσκόμματα, ανοίγοντας το δρόμο για νέες αναβολές και διακοπές.

Και σα να μην έφταναν αυτά, την ίδια στιγμή που στις δικαστικές αίθουσες παίζεται το έργο της συγκάλυψης, η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός επέλεξαν πριν από λίγα μόλις 24ωρα να στήσουν μια προκλητική φιέστα για την πλατφόρμα railway.gov.gr, συγκρίνοντας τη λειτουργία των τρένων με την παραγγελία ενός καφέ! Έπρεπε να χαθούν οι 57 άνθρωποί μας και να τραυματιστούν τόσοι άλλοι, σωματικά και ψυχικά, να περάσουν τέσσερα χρόνια από το έγκλημα για να πανηγυρίζει το επιτελικό κράτος ότι πλέον θα γνωρίζει πού βρίσκονται τα τρένα;

Η υποκρισία ξεπερνά κάθε όριο! Ούτε λέξη δε βρήκε να πει η κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες, στο ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ έπραξαν τα αυτονόητα όταν έπρεπε.

Οι 57 άνθρωποί μας δεν χάθηκαν από «έλλειψη εφαρμογής» στο κινητό και καμιά φιέστα, δωρεά και επικοινωνιακό τρικ δε θα κρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες. Δολοφονήθηκαν από τη διαχρονική πολιτική κράτους και κυβερνήσεων, με βάση τις οδηγίες της ΕΕ για την απελευθέρωση των σιδηροδρομικών μεταφορών, που θεωρεί κόστος τα μέτρα για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και τη θυσιάζει για να «τρέχουν» τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Είναι οι ίδιες οδηγίες που δίνονται σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου άλλωστε συμβαίνουν συχνά δυστυχήματα με νεκρούς και τραυματίες. Επιπλέον, ο ERA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Εποπτείας των σιδηροδρόμων, έδωσε πιστοποιητικό ασφαλείας στον ΟΣΕ, στις 6 Φεβρουαρίου 2023, ενώ ήξερε από πρώτο χέρι την εγκληματικά επικίνδυνη κατάσταση του ελληνικού σιδηροδρόμου.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών 28.02.2023 δηλώνει ξεκάθαρα: Δεν συγχωρούμε, δεν ξεχνάμε, δεν υποχωρούμε. Όσες διακοπές κι αν μεθοδεύσουν στα δικαστήρια, όσα επικοινωνιακά σόου κι αν στήσουν, η αλήθεια θα λάμψει και οι ένοχοι —όσο ψηλά κι αν βρίσκονται— θα λογοδοτήσουν.

Θα συνεχίσουμε να δίνουμε καθημερινά και με συνέπεια τη μάχη μέσα και έξω από τις δικαστικές αίθουσες, όπως από την πρώτη στιγμή, ξεκαθαρίζοντας ότι η αναζήτηση της αλήθειας δεν είναι πεδίο για επικοινωνιακούς εντυπωσιασμούς και για ενέργειες που –είτε από σκοπιμότητα είτε από επιπολαιότητα– ευνοούν τον τορπιλισμό της διαδικασίας, με το να οδηγηθεί η δίκη σε νέα διακοπή, προσφέροντας στην πραγματικότητα πολύτιμο χρόνο στους κατηγορούμενους και την επιχείρηση συγκάλυψης».