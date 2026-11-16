Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα διατηρητέου κτιρίου

Τμήμα της διατηρητέας βίλας Νεχαμά, στην οδό Βασιλίσσης Όλγας στη Θεσσαλονίκη, κατέρρευσε χθες.

Η πτώση προκάλεσε πανικό στην περιοχή λόγω του πολύ δυνατού θορύβου. Ευτυχώς, όμως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Η διατηρητέα βίλα, η οποία είναι χτισμένη το 1907, βρίσκεται ανάμεσα σε πολυκατοικίες. Κατά την κατάρρευση της πολυκατοικίας έπεσαν λαμαρίνες και σκαλωσιές. Ενώ μερικές από αυτές κατέληξαν μπροστά στην είσοδο της διπλανής πολυκατοικίας.

Στην περιοχή ακούστηκε ένας έντονος θόρυβος, γεγονός που προκάλεσε αναστάτωση.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME

Έγιναν συστάσεις από το υπουργείο Πολιτισμού και τον Δήμο προς τον ιδιοκτήτη, ώστε να λάβει περαιτέρω μέτρα και να αποφευχθεί κάποιο μελλοντικό περιστατικό.