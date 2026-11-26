Με ένα ασυνήθιστο θέαμα ήρθαν αντιμέτωποι κάτοικοι στην Αγία Βαρβάρα στην Μεσαρά της Κρήτης, όταν εντόπισαν μανιτάρια, σε μορφή …γίγας.

Μάλιστα το ένα από αυτά έφτασε να ζυγίζει μέχρι και τα τρία με τέσσερα κιλά. Τα μανιτάρια είχαν αναπτυχθεί γύρω από ένα πεύκο αφήνοντας τους ανθρώπους που τα εντόπισαν, έκπληκτους λόγω του μεγέθους τους.

Πηγή βίντεο: ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΑ – FACEBOOK DIA-SOS-TE ΤΗ ΜΕΣΑΡΑ