Σοκάρουν οι εξελίξεις στην περιοχή του Γουδουρά Λασιθίου, καθώς περαστικός εντόπισε τη σορό ενός άνδρα στην παραλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πολίτης ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο του οποίου βρίσκεται αυτή την ώρα καθ’ οδόν προς το σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία της ταυτότητας του άνδρα.

Αδιευκρίνιστες παραμένουν και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες είχε την τραγική κατάληξη.