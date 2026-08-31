Βίντεο: Supercar τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην παραλιακή Θεσσαλονίκης

Τον τρόμο προκάλεσε ένα supercar στην παραλιακή Θεσσαλονίκης, όταν πέρασε με μεγάλη ταχύτητα, μια “ανάσα” από πεζούς.

Όπως καταγράφεται σε βίντεο, το αυτοκίνητο κινείται με πολύ μεγάλη ταχύτητα στο πλακόστρωτο της νέας παραλίας Θεσσαλονίκης. Πολύ κοντά στο αυτοκίνητο, στον ποδηλατόδρομο του πλακόστρωτου κινείται ένας άνθρωπος με πατίνι με το περιστατικό να είναι άκρως επικίνδυνο.