Σοκ στην Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφους
Πάνω από δέκα μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.
Φρική προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε δοχείο, μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.
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Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και πλέον η υπόθεση αφορά βρεφοκτονία.
Όπως διαπιστώνεται, το μωρό γεννήθηκε και δολοφονήθηκε χωρίς ωστόσο να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο χρόνος του θανάτου και η ηλικία του βρέφους.
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