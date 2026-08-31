Σοκ στην Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφους

Πάνω από δέκα μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.

Φρική προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε δοχείο, μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και πλέον η υπόθεση αφορά βρεφοκτονία.

Όπως διαπιστώνεται, το μωρό γεννήθηκε και δολοφονήθηκε χωρίς ωστόσο να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο χρόνος του θανάτου και η ηλικία του βρέφους.