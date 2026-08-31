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Σοκ στην Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφους

Πάνω από δέκα μαχαιριές έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση.
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
31/08/2026 15:44
Σοκ στην Κυψέλη: Εγκληματική ενέργεια ο θάνατος του βρέφους
INTIME

Φρική προκαλούν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης στο νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε δοχείο, μέσα σε βαλίτσα, σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

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Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, το βρέφος έφερε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη και πλέον η υπόθεση αφορά βρεφοκτονία.

Όπως διαπιστώνεται, το μωρό γεννήθηκε και δολοφονήθηκε χωρίς ωστόσο να είναι δυνατόν να προσδιοριστεί ο χρόνος του θανάτου και η ηλικία του βρέφους.

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