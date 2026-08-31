«Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους»: Βεβαιώθηκαν 338 παραβάσεις

Συνεχίζονται οι έλεγχοι σε Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά και Λευκάδα, στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Στο διάστημα από 24 έως 30 Αυγούστου 2026, πραγματοποιήθηκαν 1.084 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 338 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους (148 στην Κέρκυρα, 8 στη Ζάκυνθο, 57 στη Λευκάδα και 47 στην Κεφαλονιά).

Οι παραπάνω παραβάσεις αφορούσαν 271 οδηγούς (εκ των οποίων 142 σε δίκυκλα, 71 σε οχήματα Ε.Π.Η.Ο., 41 σε οχήματα ATV «γουρούνες» και 17 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής) και 67 επιβάτες.

Οι ποινές, αυστηροποιούνται ως εξής:

– 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλου (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλου.

– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Επισημαίνεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι κυρώσεις αυξάνονται σημαντικά.