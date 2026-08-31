Σαντορίνη: Συνελήφθη 34χρονος – Είχε κάνει 4 διαρρήξεις

Χειροπέδες σε έναν 34χρονο αλλοδαπό πέρασαν αστυνομικοί χτες στη Σαντορίνη. Ο άνδρας είχε κάνει 4 διαρρήξεις.

Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας, διερεύνησαν σχετικές καταγγελίες και έτσι έφτασαν στα ίχνη του 34χρονου. Ο άνδρας εντοπίστηκε τις πρωινές ώρες χτες και στην κατοχή του βρέθηκαν 4.345 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο και κάρτα τραπέζης τρίτου ατόμου, τα οποία όλα κατασχέθηκαν.

Όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τον συλλάβουν εκείνος αντιστάθηκε και τους επιτέθηκε.

Η δράση του 34χρονου και η λεία

Η έρευνα αποκάλυψε πως ο 34χρονος από τις 21 έως τις 29 Αυγούστου είχε διαρρήξει δύο σπίτια και δύο επιχειρήσεις με την λεία των κλοπών να ξεπερνάει συνολικά τα 28.500 ευρώ.

Μάλιστα σε βάρος του συλληφθέντα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακεκριμένες κλοπές. Ακόμη είχε εισέλθει και διέμενε παράνομα στην Ελλάδα.

Ο 34χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.