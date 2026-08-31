Ν. Κόσμος: Σορός εντοπίστηκε σε διαμέρισμα που τυλίχθηκε στις φλόγες

Σορός, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα 5ου ορόφου πολυκατοικίας επί της οδού Εκαταίου, στο Νέο Κόσμο, στην Αθήνα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 31 Αυγούστου 2026, περίπου στις 15:00.

Στο σημείο, επιχειρούν δώδεκα πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Αυτή τη στιγμή στο διαμέρισμα δεν υπάρχουν ενεργές φλόγες και η πυρκαγιά είναι στο στάδιο της αποκάθαρσης (έλεγχος για πιθανές, καταπλακωμένες από αντικείμενα εστίες πυρκαγιάς).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.