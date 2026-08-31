Στη φυλακή 37χρονος για ενδοοικογενειακή βία

Την πόρτα της φυλακής θα περάσει ο 37χρονος, μετά την καταδίκη του, για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και απειλή, με θύμα την 29χρονη σύντροφό του στην Θεσσαλονίκη.

Από το δικαστήριο, του επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 28 μηνών, χωρίς η έφεσή του, να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Το θύμα, 29 ετών, κατά την κατάθεσή της, αναφέρθηκε σε βίαια περιστατικά που σημειώθηκαν τον τελευταίο μήνα.

Περιγράφοντας το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του, η γυναίκα κατέθεσε ότι ο κατηγορούμενος την χτύπησε στο πρόσωπο με το κεφάλι του, με αποτέλεσμα να αιμορραγήσει από τη μύτη και το στόμα και να χρειαστεί ιατρική φροντίδα.

Όπως ανέφερε, σε όλα τα περιστατικά βίας ήταν παρούσα η 2,5 ετών κόρη τους.

Σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου η παθούσα δήλωσε ότι η σχέση τους έχει αποκατασταθεί πλέον και ότι δεν επιθυμεί να πάει στη φυλακή ο σύντροφός της.

Από την πλευρά του, ο 37χρονος παραδέχθηκε τις πράξεις του. «Το έκανα πάνω στα νεύρα μου, επειδή έγιναν κάποια σκηνικά. Θύμωσα και θόλωσα όταν έμαθα ότι μου έκρυβε κάτι», είπε επιχειρώντας να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του.