Δικογραφία σε βάρος αντιδημάρχου για άτυπη χωματερή

Άτυπη χωματερή που είχε δημιουργηθεί σε κοινόχρηστο δημοτικό χώρο στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, βρέθηκε στο επίκεντρο ελέγχων των αρμόδιων αστυνομικών Αρχών.

Σε βάρος του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχηματίστηκε δικογραφία, για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας,, ύστερα από επιτόπια έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, διαπίστωσαν συγκέντρωση στερεών αποβλήτων κατόπιν επανειλημμένων απορρίψεων.

Ο συγκεκριμένος αντιδήμαρχος, πάντα σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., που είχε την ευθύνη για τον συγκεκριμένο, δεν μερίμνησε για τον καθαρισμό του.

Παράλληλα, από την αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι το πρωί της 29ης Αυγούστου 2026 φορτηγό αρμόδιας υπηρεσίας καθαριότητας προχώρησε σε απόρριψη δημοτικών στερεών αποβλήτων στον χώρο.

«Αποτέλεσμα ήταν η πρόκληση ρύπανσης, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος της περιοχής, η μεταβολή της φυσικής μορφολογίας του εδάφους και η δημιουργία εστίας μόλυνσης που εγκυμονεί κίνδυνο τόσο για την δημόσια υγεία όσο και άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω της μεγάλης ποσότητας εύφλεκτων υλικών», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

Η δικογραφία θα διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.