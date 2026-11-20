Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην Κατερίνη όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Το πολύ ψηλό δέντρο στην οδό Κίτρους 14 βρισκόταν στο πεζοδρόμιο όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, έπεσε και καταπλάκωσε σταθμευμένο αυτοκίνητο στο σημείο. Ευτυχώς μέσα στο αυτοκίνητο δεν υπήρχε κανείς. Το αυτοκίνητο υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική και η αστυνομία, ενώ διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων από το σημείο μέχρι να απομακρυνθεί το δέντρο.

Σημειώνεται πως στην περιοχή έπνεεαν ισχυροί άνεμοι.

Πηγή: kapa-news.gr