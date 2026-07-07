(Βίντεο)- Ρόδος: Συνελήφθη 66χρονος για φυτεία κάνναβης

Στα χέρια των αστυνομικών της Δίωξης Ναρκωτικών Ρόδου έπεσε ένας 66χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κατοχή, διακίνηση και καλλιέργεια κάνναβης.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, ο 66χρονος εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης σε δύσβατη δασική περιοχή της Ρόδου, όπου φέρεται να είχε αναπτύξει φυτεία κάνναβης. Ακολούθησαν έρευνες στο σημείο αλλά και στην κατοικία του, κατά τις οποίες κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, δενδρύλλια και καλλιεργητικός εξοπλισμός.

Ειδικότερα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-624- γραμμάρια κάνναβης

-39- δενδρύλλια κάνναβης

Πλήθος σπόρων κάνναβης

Καλλιεργητικός εξοπλισμός

Σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, ενώ οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Η υπόθεση εντάσσεται στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες του Νοτίου Αιγαίου, για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.