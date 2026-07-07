Συκιές: Από παθολογικά αίτια ο θάνατος της 24χρονης

Με τα μέχρι στιγμής ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 24χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή, χθες το μεσημέρι σε διαμέρισμα στις Συκιές Θεσσαλονίκης, φαίνεται να προήλθε από παθολογικά αίτια.

Ωστόσο, πλήρης αποσαφήνιση της αιτίας θανάτου της κοπέλας, θα δείξουν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.

Την 24χρονη, η οποία είχε καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, αναζητούσε η οικογένειά της, αφού δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Στο σημείο του περιστατικού, κλήθηκε ιατροδικαστής, και αφού εξέτασε το σορό, μακροσκοπικά, δεν εντόπισε ίχνη εγκληματικής ενέργειας, το οποίο, φαίνεται να επιβεβαιώθηκε και κατά τη διαδικασία της νεκροτομής.