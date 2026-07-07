Ανήλικος ταχυδρομούσε ναρκωτικά

Χειροπέδες σε έναν ανήλικο που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά, πέρασαν οι αστυνομικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας, ο ανήλικος είχε στείλει δέμα με 175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης σε άτομο που δεν έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία του, στην Ήπειρο. Το δέμα το οποίο είχε σταλεί μέσω ταχυδρομείου, εντοπίστηκε σε αποθήκη δεμάτων εταιρείας ταχυμεταφορών πριν έναν μήνα.

Σε βάρος του πατέρα του ανήλικου σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας του.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων.