Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστη στη Θέρμη

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 7 Ιουλίου 2026, σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Τριάδιο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Άμεσα, κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική με 22 πυροσβέστες και επτά οχήματα.

Το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα.

Στην περιοχή μεταβαίνει και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Ωστόσο, δύναμη της Πυροσβεστικής, παραμένει στο σημείο, υπό τον φόβο τυχόν αναζωπυρώσεων, αλλά και την πλήρη οριοθέτηση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε κατάσταση αυξημένης επικινδυνότητας.