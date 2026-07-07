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Καβάλα: Δύο συλλήψεις για φωτιά στο Παλιό Τσιφλίκι

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
07/07/2026 17:49
Καβάλα: Δύο συλλήψεις για φωτιά στο Παλιό Τσιφλίκι
INTIME

Δύο άτομα συνελήφθησαν ως υπεύθυνα για την πυρκαγιά, σήμερα το πρωί σε οικόπεδο, στο Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας.

Η φωτιά στο οικόπεδο φαίνεται πως ξεκίνησε από θερμές εργασίες και τον τροχό που χρησιμοποιούσαν οι συλληφθέντες.

Οι δύο άνδρες, 48 και 50 ετών, υπήκοοι Βουλγαρίας, συνελήφθησαν στο πλαίσιο του αυτοφώρου για πρόκληση φωτιάς από αμέλεια και τους επιβλήθηκε πρόστιμο 2019,37 ευρώ.

 

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