Νέος βανδαλισμός σε σχολείο

Σε μάστιγα τείνει να εξελιχθεί ο βανδαλισμός σχολικών κτιρίων. Αυτή τη φορά στο στόχαστρο αγνώστων βρέθηκε το 5ο δημοτικό σχολείου Τυρνάβου.

Έσπασαν τζάμια και προκάλεσαν φθορές στον ηλεκτρολογικό πίνακα του σχολείου. Φθορές που θα επιβαρύνουν το Δήμο και κατ’ επέκταση τους δημότες της περιοχής.

Με αφορμή το περιστατικό, ο Λεωνίδας Βασιλείου, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, δήλωσε:

«Πρόκειται για ένα ακόμη θλιβερό περιστατικό που έρχεται να προστεθεί σε μια σωρεία αντίστοιχων συμβάντων. Η προστασία του δημόσιου χώρου και ιδιαίτερα των σχολείων πρέπει να γίνει υπόθεση ολόκληρης της κοινωνίας και μόνο έτσι μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Άλλωστε οι αποκατάσταση κάθε φορά επιβαρύνει τον δημοτικό προϋπολογισμό, άρα είναι κόστος όλων των δημοτών. Ως Δημοτική Αρχή έχουμε ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διερεύνηση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών στους υπαίτιους. Το περιστατικό αυτό αποτελεί ακόμη μία απόδειξη της ανάγκης να υπάρξει μόνιμη φύλαξη στα σχολεία μας. Η ανθρώπινη παρουσία και μόνον, μπορεί να προστατεύσει τις σχολικές εγκαταστάσεις, να προλαμβάνουν τέτοια φαινόμενα και να διασφαλίζουν την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και δημοτικής περιουσίας. Απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση των Δήμων από την πολιτεία, με πλήρη στελέχωση και χρηματοδότηση με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης».

ΠΗΓΗ: Δήμος Τυρνάβου