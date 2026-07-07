Εξιχνιάστηκαν δυο εμπρηστικές επιθέσεις σε Δάφνη και Άγ. Δημήτριο

Η Ελληνική Αστυνομία, ολοκλήρωσε την έρευνα, που αφορά δυο εμπρηστικές επιθέσεις σε οικίες οργανωμένων οπαδών ομάδας, στην περιοχή της Δάφνης και του Αγίου Δημητρίου.

Να σημειωθεί, ότι τον Φεβρουάριο του 2026, είχε συλληφθεί ένας 20χρονος, ως ένας από τους δυο φερόμενους δράστες των επιθέσεων. Μετά από αξιοποίηση στοιχείων της προανάκρισης, και πειστηρίων, εξιχνιάστηκε πλήρως η υπόθεση, αφού ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία και του δεύτερου εμπλεκόμενου στην υπόθεση.

Πιο αναλυτικά, οι δυο κατηγορούμενοι, μετέβησαν με μοτοσυκλέτα στις δυο οικίες, με τον 20χρονο να τοποθετεί και να πυροδοτεί αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς.

Ο 24χρονος ωστόσο, είχε το ρόλο του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Στις 6 Ιουλίου 2026, πραγματοποιήθηκε έρευνα στο σπίτι του 24χρονου, όπου μεταξύ άλλων, βρέθηκαν κα κατασχέθηκαν:

– 40 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού μεικτού βάρους 34,7 γραμμαρίων,

– 2 πλαστικά μπουκάλια, χωρητικότητας -0,5- λίτρων, που πιθανόν περιείχαν βενζίνη,

αναδιπλούμενος σουγιάς,

– 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

φυσίγγιο διαμετρήματος 9 mm,

– 2 κινητά τηλέφωνα,

– πλήθος αυτοκόλλητων οπαδικού περιεχομένου,

– ζευγάρι κοκάλινα γάντια,

– κράνος,

– χρηματικό ποσό των 705 ευρώ,

– δίκυκλη μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση των εμπρηστικών επιθέσεων.

Ο 24χρονος συλληφθείς, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά και τα όπλα, θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.