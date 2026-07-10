Βίντεο: Πορεία τρόμου. Κινούνταν ανάποδα στην Εθνική Οδό

Δεν πίστευε στα μάτια του ένας οδηγός φορτηγού όσο κινούνταν στην Εγνατία Οδό. Ξαφνικά είδε όχι ένα, όχι δύο αλλά τρία αυτοκίνητα να κινούνται ανάποδα στο ρεύμα του δρόμου.Η κάμερα του φορτηγού, με κατεύθυνση το τελωνείο των Κήπων, κατέγραψε τα τρία αυτοκίνητα.

Ο οδηγός του φορτηγού είδε αρχικά το ένα αυτοκίνητο να κινείται ανάποδα στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης. Πριν ακόμα συνειδητοποιήσει τι συνέβη και να ειδοποιήσει την τροχαία, όπως καταγράφει η κάμερα, στην αριστερή λωρίδα κινούνταν ανάποδα ένα αγροτικό αυτοκίνητο. Δεν έφταναν τα δύο αυτοκίνητα, δευτερόλεπτα μετά, ακόμη ένα βρίσκεται ανάποδα στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης.

Το περιστατικό συνέβη χθες το απόγευμα και από καθαρή τύχη δεν σημειώθηκε κάποιο δυστύχημα.

ΠΗΓΗ ΒΙΝΤΕΟ: e-evros TV