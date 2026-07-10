Λήστευαν ανυποψίαστους πολίτες

Εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από αστυνομικούς στην Θεσσαλονίκη, τρία άτομα, τα οποία κατηγορούνται για τρεις περιπτώσεις ληστείας.

Σχηματίστηκε δικογραφία από τους αστυνομικούς, για δυο άνδρες 31 και 42 ετών, και για μια γυναίκα 28 χρονών.

Πιο αναλυτικά, οι κατηγορούμενοι, τις βραδυνές ώρες της 8ης Ιουλίου 2026, μέχρι χθες τα μεσάνυχτα, κινούμενοι στο κέντρο της πόλης, και σε διάστημα μιάμισης ώρας, κάνοντας χρήση σωματικής βίας, αφαίρεσαν διαδοχικά, από δυο άνδρες και μια γυναίκα, τα κινητά τους τηλέφωνα και κάρτα τράπεζας.

Οι συλληφθέντες, μετά την δικογραφία σε βάρος τους, πρόκειται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.