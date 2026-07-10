Ένοχοι για τον ομαδικό βιασμό στο Α.Τ. Ομόνοιας

Ένοχοι κρίθηκαν δύο από τους τρεις αστυνομικούς της ομάδας Δ.Ι.Α.Σ. που βρέθηκαν ενώπιων του Δικαστηρίου για τον βιασμό 19χρονης τον Οκτώβριο του 2022 στο Α.Τ. Ομόνοιας.

Οι δικαστές του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου έκριναν κατά πλειοψηφία ένοχους τους δύο αστυνομικούς και μετέτρεψαν την κατηγορία ομαδικού βιασμού, σε βιασμό από κοινού χωρίς συναίνεση. Ο ένας από τους δύο καταδικάστηκε ομόφωνα και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων διότι φέρεται να βιντεοσκοπούσε κατά τη διάρκεια του συμβάντος.

Ο τρίτος αστυνομικός, επικεφαλής των δύο, που κατηγορείται για συνεργεία σε βιασμό, αθωώθηκε.

Σημειώνεται πως οι δικαστές δεν ακολούθησαν τη πρόταση του Εισαγγελέα κατά την οποία, οι κατηγορούμενοι θα απαλλάσονταν από τις κατηγορίες λόγω σοβαρών κενών, αντιφάσεων και ανακολουθιών σε όσα κατήγγειλε η 19χρονη.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με την καταγγελία της 19χρονης, το βράδυ της 11ης Οκτωβρίου του 2022 απευθύνθηκε στους αστυνομικούς που περιπολούσαν στη Θησείο σχετικά με ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο κατάστημα εστίασης που δούλευε. Οι αστυνομικοί της απάντησαν πως δεν γνωρίζουν και την παρέπεμψαν στον Αξιωματικό Υπηρεσίας του Α.Τ. Ομόνοιας συνοδεύοντάς την. Οι δύο από τους αστυνομικούς την οδήγησαν στα αποδυτήρια του Αστυνομικού τμήματος και την βίασαν, ενώ ο τρίτος αστυνομικός βιντεοσκοπούσε.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν πως είχαν την συναίνεση της 19χρονης για ότι έγινε.

Η δίκη διεκόπη έως το απόγευμα οπότε και θα αποφασίσει για τις ποινές που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.