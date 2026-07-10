Στις 13 Ιουλίου πρεμιέρα για τις θερινές εκπτώσεις

Τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, ξεκινούν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν μέχρι τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

Έτσι, για την διάρκεια των πενήντα ημερών των εκπτώσεων, η ΕΣΕΕ, υπενθυμίζει στις εμπορικές επιχειρήσεις, το ισχύον πλαίσιο για την αναγραφή των εκπτώσεων και της προγενέστερης τιμής, καθώς και τη δυνατότητα προαιρετικής λειτουργίας των καταστημάτων, την πρώτη Κυριακή των εκπτώσεων.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής, θα πρέπει να αναγράφεται η προγενέστερη τιμή (ή τιμή αναφοράς), βάσει της οποίας, εφαρμόζεται η έκπτωση.

Ως προγενέστερη τιμή, χαρακτηρίζεται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε η επιχείρηση για το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις τριάντα ημέρες που προηγούνται της πρώτης εφαρμογής της έκπτωσης, δηλαδή, πριν από τις 13 Ιουλίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τον ισχύοντα Κώδικα Δεοντολογίας (ΥΑ 66877/30-8-2024), η μείωση τιμής μπορεί να παρουσιάζεται με έναν από τους παρακάτω τρόπους, υπό την προϋπόθεση ότι αναγράφεται και η προγενέστερη τιμή:

– Ποσοστό έκπτωσης, π.χ. «20% έκπτωση».

– Συγκεκριμένο ποσό έκπτωσης, π.χ. «10 ευρώ έκπτωση».

– Αναγραφή της νέας και της προγενέστερης τιμής, π.χ. «Τώρα 50 ευρώ – Πριν 100 ευρώ».

– Αναγραφή της προγενέστερης τιμής ως διαγραμμένης, π.χ. «/100 ευρώ/ 50 ευρώ».