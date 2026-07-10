Πρέβεζα: Καλλιεργούσε σε οικόπεδο δενδρύλλια κάνναβης

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πρέβεζας, συνέλαβαν χθες (9/7/2026), σε χωριό της Πρέβεζας, έναν ημεδαπό, ο οποίος κατηγορείται, για παραβάσεις περί ναρκωτικών.

Πιο αναλυτικά, μετά από έρευνα αστυνομικών, σε περιφραγμένο οικόπεδο, το οποίο ανήκει στον συλληφθέντα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

– Δέκα δενδρύλλια κάνναβης, ύψους από ένα έως δυο μέτρα,

– συσκευασία με ακατέργαστη κάνναβη, βάρους 129 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.