Κτηνίατρος χειρουργούσε σε παράνομα δωμάτια

Χειροπέδες σε κτηνίατρο, πέρασαν οι αρχές ο οποίος φέρεται να πραγματοποιούσε χειρουργικές επεμβάσεις σε ζώα σε χώρο που δεν είχε άδεια.

Ο 66χρονος κτηνίατρος συνελήφθη έξω από τη Θεσσαλονίκη κατά τη διάρκεια ελέγχου της αστυνομίας σε χώρους της ιδιοκτησίας του. Ο άνδρας διατηρούσε δύο δωμάτια εξοπλισμένα με χειρουργικά τραπέζια, εργαλεία και υλικά που χρειαζόταν για να κάνει τις επεμβάσεις.

Σύμφωνα με την αστυνομία οι χώροι δεν είχαν άδεια ενώ από την έρευνα προέκυψαν και παραβάσεις σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων. Βρέθηκαν επίσης επτά σκύλοι και τέσσερις γάτες μέσα σε κλουβιά χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες ευζωϊας. Τα ζώα απομακρύνθηκαν από τον χώρο.

Σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε δικογραφία σχετικά με παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων συντροφιάς.