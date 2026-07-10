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Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο – Στη μάχη και ελικόπτερο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
10/07/2026 12:48
Φωτιά τώρα στο Ηράκλειο – Στη μάχη και ελικόπτερο
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ίνι Ηρακλείου Κρήτης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με 42 πυροσβέστες, δύο ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρεί και ένα ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον περιορισμό της φωτιάς, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για απειλή σε κατοικημένες περιοχές.

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