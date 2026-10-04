( Βίντεο) – Παγκόσμια ημέρα ζώων: Αρχιφύλακας …Κοράκις

Ο πιο… φτερωτός «Αρχιφύλακας» της ΔΙ.ΑΣ. – Ανέβηκε στη μηχανή και τους ακολούθησε στην περιπολία.

Έναν μάλλον απρόσμενο «συνάδελφο» απέκτησαν για λίγο αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., λίγες ημέρες πριν από την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, που τιμάται στις 4 Οκτωβρίου.

Ένα μαύρο πουλί, κοράκι ή κάργια, πλησίασε τους αστυνομικούς την ώρα της περιπολίας τους. Εκείνοι του έδωσαν νερό και το πτηνό, αντί να απομακρυνθεί, φαίνεται πως αποφάσισε να μείνει μαζί τους.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ανέβηκε σε μία από τις μοτοσικλέτες της ΔΙ.ΑΣ. και κάθισε στο τιμόνι και στους καθρέφτες, χαρίζοντας ένα διαφορετικό στιγμιότυπο από την καθημερινότητα των αστυνομικών.

Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετώπισε το περιστατικό με χιούμορ, απονέμοντάς του τον… τιμητικό βαθμό του «Αρχιφύλακα».

Πίσω όμως από το χαμόγελο που προκαλεί το βίντεο, το μήνυμα είναι απλό: η φροντίδα και ο σεβασμός προς τα ζώα δεν αφορά μόνο μία παγκόσμια ημέρα, αλλά την καθημερινότητά μας.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει ακόμη ότι για περιστατικά κακοποίησης ή παραμέλησης ζώων οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στη γραμμή 10410 ή στο Τμήμα Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης.