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Βίντεο: Οι ξέφρενοι χοροί της Μαντόνα και η εκδρομή στα Μετέωρα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/08/2026 11:22
Βίντεο: Οι ξέφρενοι χοροί της Μαντόνα και η εκδρομή στα Μετέωρα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - INSTAGRAM MADONNA

Ξέγνοιαστες στιγμές για την Μαντόνα, στην Ελλάδα, όπου κάνει τις διακοπές της και γιόρτασε τα γενέθλια της.

Σε βίντεο που ανήρτησε η “βασίλισσα της ποπ” στα κοινωνικά δίκτυα, φαίνονται οι ξέφρενοι χοροί με την παρέα της, την βραδιά των γενεθλίων της στην Κέρκυρα. Σε επόμενο στιγμιότυπο φαίνονται όλοι να περνούν καλά σε κρουαζιέρα ενώ η τραγουδίστρια επισκέφτηκε και τα Μετέωρα. Στην λεζάντα έγραψε: “Είναι τα γενέθλιά μου.Σηκωθείτε όλοι και χορέψτε”.

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