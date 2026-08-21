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ΕΛ.ΑΣ.: Επιχείρηση στον Ασπρόπυργο για ρευματοκλοπή

16 συλλήψεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/08/2026 10:31
ΕΛ.ΑΣ.: Επιχείρηση στον Ασπρόπυργο για ρευματοκλοπή
ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: ΕΛ.ΑΣ.

Ειδική αστυνομική επιχείρηση, πραγματοποιήθηκε χθες 920/8/2026), σε οικισμούς του Ασπροπύργου, όπου συνελήφθησαν 16 άτομα, ενώ σε βάρος τους, σχηματίστηκαν δικογραφίες για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, αποξήλωσε καλώδια μήκους 2.380 μέτρων που χρησιμοποιούνταν για ρευματοκλοπές, ενώ, διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις ρευματοκλοπών από οικίες.

Ωστόσο, βεβαιώθηκαν και 18 παραβάσεις του ΚΟΚ, για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης, μη χρήση ζώνης ασφαλείας, έλλειψη ΚΤΕΟ, κλπ, ενώ, αφαιρέθηκαν τέσσερις άδειες κυκλοφοράς και επτά άδειες ικανότητας  οδήγησης.

Η δικογραφία μεταβιβάστηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

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