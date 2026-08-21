Νίκαια: 43χρονος “πιάστηκε” με τα κλοπιμαία στα χέρια

Επ’αυτοφόρω συνελήφθη ένας 43χρονος άνδρας αμέσως μόλις είχε διαρρήξει σπίτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, οι αστυνομικοί που περιπολούσαν στην περιοχή ειδοποιήθηκαν, ενώ η διάρρηξη του σπιτιού ήταν σε εξέλιξη. Αφού έφτασαν στο σημείο, εντόπισαν τον 43χρονο με μία τηλεόραση και άλλα αντικέιμενα που είχε κλέψει από το σπίτι. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν. Ο άνδρας οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη και κατηγορείται για κλοπή.

Τα κλοπιμαία αντικείμενα επιστράφηκαν στον ιδιοκτήτη.

Ο 43χρονος οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.