«Τουρισμός για Όλους»: Λήγει σήμερα η υποβολή αιτήσεων

Σήμερα Παρασκευή 21/8/2026 και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων, που αφορούν στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026-2027».

Η υποβολή των αιτήσεων, γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής πλατφόρμας vouchers.gov.gr/tourism4all-2026-2027, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet, ενώ η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Το πρόγραμμα αυτό, υλοποιείται σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με φορέα υλοποίησης την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ.

Σήμερα ωστόσο, πολίτες ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.