Σύλληψη 20χρονου με κοκαΐνη και κάνναβη

Στελέχη ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, πραγματοποιούν ελέγχους καθημερινά στο λιμάνι του Πειραιά.

Έτσι, στις 20 Αυγούστου, μετά από έλεγχο στελεχών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου για ναρκωτικά, σε επιβατηγό πλοίο, εντοπίστηκε ένας 20χρονος υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος φέρεται να είχε στη χειραποσκευή του, έναν μεταλλικό τρίφτη με υπολείμματα φυτικής ακατέργαστης κάνναβης.

Του έγινε σωματικός έλεγχος, και βρέθηκαν στην κατοχή του 22,3 γραμμάρια κοκαΐνης, 100,4 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης και 33 γραμμάρια φυτικών αποσπασμάτων ακατέργαστης κάνναβης, σε διαφορετικές συσκευασίες.

Επίσης, κατασχέθηκε και ένα κινητό τηλέφωνο.

Ωστόσο, μετά από ενδελεχή έλεγχο, διαπιστώθηκε, ότι σε βάρος του 20χρονου, ήταν καταχωρημένα, δύο εθνικά διοικητικά μέτρα, τα οποία προβλέπουν την υποχρέωσή του να παρουσιάζεται στην αστυνομική υπηρεσία του τόπου κατοικίας του.

Ο 20χρονος συνελήφθη, ενώ, προανάκριση, διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά.