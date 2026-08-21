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Αίγιο: Ηλεκτρονικό παιχνίδι «πλάκωσε» παιδί

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
21/08/2026 10:28
Αίγιο: Ηλεκτρονικό παιχνίδι «πλάκωσε» παιδί
Φωτογραφία αρχείου/ΙΝΤΙΜΕ

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Aίγιο όταν ανήλικος τραυματίστηκε καθώς έπαιζε στα ηλεκτρονικά παιχνίδια στα Ψηλά Αλώνια.

Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν, όταν ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι έπεσε πάνω στο παιδί, τραυματίζοντάς το.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Αστυνομία και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το παιδί μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην Πάτρα.

Συγγενείς του παιδιού έχουν υποβάλει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το συμβάν. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τις αρχές.

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