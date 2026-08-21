Σύλληψη δύο ατόμων για κλοπές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Αστυνομικοί, συνέλαβαν δυο άτομα για κλοπές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος των δυο συλληφθέντων, ενός 34χρονου αλλοδαπού και ενός 44χρονου ημεδαπού, σχηματίστηκε δικογραφία.

Πιο αναλυτικά, το πρωί της 20ης Αυγούστου, ημεδαπός 41 ετών, ο οποίος ήταν γνωστός των δραστών, μπήκε στο αυτοκίνητο που επέβαιναν οι συλληφθέντες, και στη συνέχεια, όταν αντιλήφθηκε ότι ένας εξ αυτών του έκλεψε το κινητό, τον χτύπησαν και τράπηκαν σε φυγή.

Οι αστυνομικοί, εντόπισαν τους δράστες λίγο αργότερα, και εντός του οχήματος, βρέθηκε το κινητό τηλέφωνο, το οποίο αποδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Ωστόσο, μετά από έρευνα, προέκυψε, ότι το χρονικό διάστημα 25/5/2026 έως 16/8/2026 στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης, ο 44χρονος, είχε εμπλακεί σε επιπλέον έξι περιπτώσεις κλοπής (4 κλοπές από μεταφορικά μέσα και 2 κλοπές από καταστήματα σε ώρα λειτουργίας), αποκομίζοντας συνολικά το ποσό των 6.280 ευρώ, τρεις συσκευές κινητών τηλεφώνων, προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα, καθώς και πλήθος τραπεζικών καρτών, με κάποιες εκ των οποίων πραγματοποίησε ανέπαφες συναλλαγές.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.