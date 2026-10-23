Βίντεο Ντοκουμέντο: Έχουν γεμίσει βάρκες με μετανάστες τα Νότια της Κρήτης

Ο ΑΛΦΑ φέρνει στο φως ντοκουμέντα από τις βάρκες που φτάνουν από τα παράλια της Λιβύης δυο δύο όπως βλέπετε ….αυτή την βδομάδα. Άγρυπνοι φρουροί οι λιμενικοί της νότιας Κρήτης καλούνται να ελέγχουν και να επιχειρούν κατά μήκος των ακτών δηλαδή μια απόσταση 100 μιλίων με μόλις 7 σκάφη !!! Ο Υπουργός μετανάστευσης κάνει λόγο για αύξηση μεταναστευτικών ροών κάνοντας λόγο για 20.000 άτομα που έφτασαν στην Κρήτη από την αρχή του χρόνου