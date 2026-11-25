«30 λεπτά το κιλό τα πορτοκάλια τα δίνουν οι αγρότες, για να τα πληρώνεις τετραπλάσια»

Με αιχμηρή ανάρτηση στο Facebook, η ηθοποιός Κλέλια Ρένεση παρεμβαίνει στη συζήτηση για τις τιμές των πορτοκαλιών και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί της Αργολίδας, με αφορμή την έναρξη της νέας συγκομιδής.

Η ίδια κάνει λόγο για μεγάλη απόσταση ανάμεσα στην τιμή που εισπράττει ο αγρότης και σε εκείνη που πληρώνει ο καταναλωτής. Αναφέρει ότι τα πορτοκάλια δίνονται περίπου 30 λεπτά το κιλό από τους παραγωγούς, ενώ στη λιανική φτάνουν να πωλούνται σε πολλαπλάσια τιμή.

Στην ανάρτησή της στρέφεται κατά των μεσαζόντων και των εξαγωγικών επιχειρήσεων, ενώ περιγράφει τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αγρότες. Όπως επισημαίνει, αρκετοί δεν μπορούν πλέον να καλύψουν ούτε το κόστος αγοράς λιπασμάτων, με αποτέλεσμα να εγκαταλείπονται καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Η Κλέλια Ρένεση ζητά ουσιαστική στήριξη των παραγωγών και μεγαλύτερη συσπείρωση μεταξύ τους, εκφράζοντας παράλληλα την περηφάνια της για την αγροτική παραγωγή της Αργολίδας.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Κλέλιας Ρένεση:

«Ξεκίνησε η σεζόν του πορτοκαλιού, και τα ευλογημένα χώματα της Αργολίδας έχουν την τιμητική τους. Τα καλύτερα πορτοκάλια του κόσμου περιμένουν να διατεθούν στον κοσμάκη και, για άλλη μια φορά, μεσάζοντες και εργοστασιάρχες εξαγωγών πλουτίζουν σε βάρος του αγρότη-παραγωγού.

30 λεπτά το κιλό τα δίνουν οι έρμοι οι άνθρωποι, για να τα πληρώσεις 4πλάσια εσύ. Οι μισοί αγρότες πλέον δεν έχουν ούτε ν’ αγοράσουν λιπάσματα. Το ένα χωράφι μετά το άλλο εγκαταλείπεται μέσα στον ανεμοστρόβιλο του υπερκέρδους των λίγων.

5 τυπάκια κάνουν κουμάντο σε όλο τον νομό, κλέβοντας τα όνειρα και την αξιοπρέπεια των αγροτών, οι οποίοι δεκάδες γενιές τώρα κρατάνε το αργίτικο πορτοκάλι σε ένα απ’ τα καλύτερα στον κόσμο.

Καμιά νομοθεσία και κόφτη στα υπερκέρδη απ’ το υπουργείο, καμιά τσίπα από τους εξαγωγείς, καμιά σύμπνοια μεταξύ των αγροτών, και η γη γυρίζει, και η γη γυρίζει…

Σε μια χώρα που το 90% του ΑΕΠ είναι παροχή υπηρεσιών, ένας ολόκληρος νομός παράγει φρούτα. Και τον έχεις αφήσει έρμαιο στους καρχαρίες.

Περηφάνια και μόνο για τη γη μας και τα προϊόντα της. Ντροπή για το πανηγύρι τους.

Εύχομαι και προσεύχομαι μια μέρα να ενωθούν και να μην κόβεται ούτε μίσχος αν δεν πάρουν ΟΛΟΙ αυτά που τους αξίζουν!

#Καλή σεζόν και κουράγιο! Ψηλά το κεφάλι / είμαστε μαζί σας».