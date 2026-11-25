Δεν είναι ντροπή να μιλήσεις,η ντροπή είναι γι'αυτόν που το πράττει

Δεν είναι ντροπή να μιλήσεις,η ντροπή είναι γι'αυτόν που το πράττει

Πίσω από κάθε αριθμό υπάρχει μια γυναίκα. Μια μητέρα. Μια κόρη. Ένας άνθρωπος που μπορεί να ζει καθημερινά με τον φόβο.Η βία κατά των γυναικών παραμένει μια ανοιχτή πληγή στην ελληνική κοινωνία.

Οι αριθμοί της Ελληνικής Αστυνομίας αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Χιλιάδες γυναίκες βρίσκουν τη δύναμη να μιλήσουν και να καταγγείλουν όσα βιώνουν. Πολλές άλλες εξακολουθούν να σιωπούν.

Μια μητέρα με την βοήθεια του γιού της , με έναν διαφορετικό τρόπο αποφάσισαν να στείλουν το δικό τους μήνυμα.

Δεν πρόκειται απλώς για μια ξεχωριστή φωτογράφιση. Είναι μια συμβολική κίνηση. Μια δήλωση αγάπης, σεβασμού και αλληλεγγύης.

Όλες οι γυναίκες πρέπει να πάψουν να φοβούνται

Γιατί τα αγόρια του σήμερα είναι οι άνδρες του αύριο.

Και ο σεβασμός στη γυναίκα δεν είναι ένα μάθημα που διδάσκεται μόνο με λόγια. Είναι μια αξία που χτίζεται από την οικογένεια, από την παιδική ηλικία, από τα πρότυπα που μεγαλώνουν τα παιδιά.

Το μήνυμα αυτής της φωτογράφισης είναι απλό, αλλά ουσιαστικό. Μια φωτογράφιση που μετατρέπεται σε μια μικρή καμπάνια ευαισθητοποίησης. Με πρωταγωνιστές μια μητέρα και το παιδί της, που επιλέγουν να στείλουν το δικό τους μήνυμα χωρίς μεγάλα λόγια.

Καμία γυναίκα δεν πρέπει να φοβάται. Κανένα παιδί δεν πρέπει να μεγαλώνει θεωρώντας τη βία φυσιολογική.

Η αλλαγή ξεκινά από το σπίτι. Από την οικογένεια. Από τον τρόπο που μαθαίνουμε να αγαπάμε και να σεβόμαστε. Η βία δεν είναι δύναμη. Η αγάπη δεν πληγώνει. Και ο σεβασμός δεν είναι επιλογή. Είναι υποχρέωση.

Γιατί κάναμε την φωτογράφηση….

Η βία τονίζει η Παυλίνα Γουλοπούλου επαγγελματίας Make-up Artist ΄΄αυξήθηκε ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια! Μαθαίνουμε για χρόνιες καταστάσεις όταν πια όμως η κατάσταση έχει ήδη ξεφύγει! Δεν είναι ντροπή να μιλήσεις,η ντροπή είναι γι’αυτόν που το πράττει! Όλες οι γυναίκες πρέπει να πάψουν να φοβούνται και πρέπει να μιλάνε εγκαίρως για ότι τους συμβαίνει,γιατί μετά θα έχει υποστεί τετοια ζημιά η ψυχή τους που δυστυχώς δε θα υπάρχει γιατρειά!Μιλήστε σε οργανώσεις,σωματεία,σπάστε τη σιωπή…με αυτόν τον τρόπο θα γίνετε παράδειγμα για να σωθούνε κι άλλες ζωές!!!

Τις φωτογραφίες τις έχει απαθανατίσει ο γιος της Αναστάσης ο οποίος είναι 12 ετών κι έχει καλλιτεχνική κλίση από μικρή ηλικία στη μουσική και τη φωτογραφία!