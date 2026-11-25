με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά της Βίας

Μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική ιστορία μοιράστηκε η Νικολίτσα Ξενικάκη, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίν» και στη δημοσιογράφο Μαρία Βλάχου. Περιέγραψε τα χρόνια της παιδικής της ηλικίας, την παραμονή της σε ίδρυμα και την κακοποίηση που, όπως αποκάλυψε, υπέστη από τον πατριό της όταν ήταν μόλις 12 ετών.

Η ίδια ανέφερε ότι βρέθηκε σε ίδρυμα σε ηλικία μόλις τριών ετών, καθώς η μητέρα της προσπαθούσε να ξαναφτιάξει τη ζωή της. Ο βιολογικός της πατέρας, όπως είπε, δεν ενδιαφέρθηκε ποτέ για εκείνη.

Μέχρι τα 12 της χρόνια παρέμεινε στο ίδρυμα, προτού μεταφερθεί στο σπίτι της θείας της, αδελφής της μητέρας της. Αργότερα επέστρεψε στη μητέρα της, όμως εκεί ξεκίνησε μια ακόμη πιο δύσκολη περίοδος.

Όπως εξομολογήθηκε, για δύο χρόνια υπέστη διαφορετικές μορφές κακοποίησης από τον πατριό της. Στα 14 της δεν άντεξε άλλο και επέστρεψε στο ίδρυμα, όπου παρέμεινε μέχρι την ηλικία των 22 ετών.

Ιδιαίτερα επώδυνη για την ίδια παραμένει η στάση της μητέρας της. Όπως ανέφερε, αυτό που την πληγώνει περισσότερο είναι η ανάμνηση μιας μητέρας που δεν κατάφερε να προστατεύσει ούτε τον εαυτό της, ούτε το παιδί της.

Κλείνοντας την εξομολόγησή της, έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τις γυναίκες που βιώνουν αντίστοιχες καταστάσεις: καμία γυναίκα δεν πρέπει να ανέχεται την κακοποίηση.

Η μαρτυρία της φέρνει ξανά στο προσκήνιο τη σημασία της προστασίας των παιδιών και της έγκαιρης παρέμβασης όταν υπάρχουν ενδείξεις κακοποίησης.