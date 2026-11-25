Σε νέες κινητοποιήσεις προχωρούν οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και άλλοι επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα.

Τα τρακτέρ να επιστρέφουν στους δρόμους, την ώρα που το ενδεχόμενο πανελλαδικών μπλόκων πριν από τα Χριστούγεννα βρίσκεται στο τραπέζι.

Τα αιτήματα των Αγροτικών Συλλόγων

Οι σύλλογοι ζητούν ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος και ταχύτερη καταβολή των χρημάτων που δικαιούνται.

Επιπλέον, διεκδικούν φθηνότερη ενέργεια και καύσιμα για την αγροτική δραστηριότητα, περιορισμό των επιβαρύνσεων στα εφόδια και μέτρα προστασίας από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων.

Οι αγρότες ζητούν την πλήρη και έγκαιρη κάλυψη των ζημιών, που έχουν υποστεί οι καλλιέργειες, το ζωικό και το μελισσοκομικό κεφάλαιο, καθώς και τη διευθέτηση των εκκρεμοτήτων από προηγούμενες περιόδους.

Κινητοποιήσεις στο Άργος

Στους δρόμους του Άργους βγήκαν σήμερα αγρότες και κτηνοτρόφοι.

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Οι αγρότες σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αργολίδας συμμετέχουν με μηχανοκίνητη κινητοποίηση στην 24ωρη πανελλαδική πανδημοσιοϋπαλληλική απεργία της ΑΔΕΔΥ, στέλνοντας ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης.

INTIME

Η απόφαση πάρθηκε στην ανοιχτή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Α.Σ. Αργολίδας. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, το αυξημένο κόστος παραγωγής, τα αγροτοδικεία και συνολικά τα προβλήματα που πιέζουν ασφυκτικά τους παραγωγούς και απειλούν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.

Κινητοποιήσεις στα Ιωάννινα

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται αυτή την ώρα το κέντρο των Ιωαννίνων, με τη μεγάλη συγκέντρωση να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το «παρών» δίνουν εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, συνταξιούχοι καθώς και η νεολαία της πόλης, ενώνοντας τις φωνές τους ενάντια στην ακρίβεια και διεκδικώντας ουσιαστικά μέτρα στήριξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, με κεντρικό σύνθημα «Δώστε λεφτά για μισθούς, συντάξεις, στέγη, υγεία και παιδεία», οι πολίτες στέλνουν ηχηρό μήνυμα διεκδίκησης.

Κινητοποιήσεις στη Λέσβο

Με αγροτικά οχήματα και τρακτέρ συμμετέχει στην πανελλαδική απεργία της η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου. Η προσυγκέντρωση είχε οριστεί στις 11 το πρωί στην Παγανή. Από εκεί ξεκίνησε μηχανοκίνητη πορεία προς την πλατεία Σαπφούς.

Η Ομοσπονδία κάλεσε αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και αλιείς να πάρουν μέρος στην κινητοποίηση. Ζητά επίσης από τους συνεταιρισμούς και τα ελαιοτριβεία να παραμείνουν κλειστά την και να συμμετάσχουν μαζί με τους εργαζομένους τους.

Οκτώ μήνες μετά το ξέσπασμα του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι βασικά αιτήματα των κτηνοτρόφων παραμένουν χωρίς απάντηση. Όπως αναφέρει, αμνοερίφια που προορίζονταν για την πασχαλινή αγορά έμειναν στις εκτροφές, ενώ η ίδια ανησυχία υπάρχει και για τα ζώα που γεννιούνται τώρα, καθώς, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, δεν υπάρχει σχέδιο επαναλειτουργίας των σφαγείων. Επισημαίνει ακόμη ότι συνεχίζουν να καταγράφονται θετικά αποτελέσματα και επικρίνει το υπουργείο για τη στάση του στο ενδεχόμενο εμβολιασμού.

Στην ελαιοκομία, η Ομοσπονδία αναφέρει ότι η τιμή του ελαιόλαδου είναι μικρότερη από το κόστος παραγωγής και ζητά άμεσα μέτρα για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Η Ομοσπονδία στρέφει επίσης τα πυρά της κατά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, υποστηρίζοντας ότι οδηγεί στη συγκέντρωση της γης και της παραγωγής σε λιγότερα χέρια.