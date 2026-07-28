Δίκη Βαλυράκη – Απολογήθηκε και ο δεύτερος κατηγορούμενος

Ολοκληρώθηκε σήμερα η αποδεικτική διαδικασία στη δίκη για τη δολοφονία του Σήφη Βαλυράκη, με την απολογία του δεύτερου κατηγορούμενου ψαρά.

Είμαστε αθώοι δήλωσε και επανέλαβε ουσιαστικά τα όσα υποστήριξε και ο αδερφός του κατά τη χθεσινή διαδικασία.

Ένταση προκλήθηκε όταν η υπεράσπιση των κατηγορουμένων παρουσίασε ένα βίντεο που υποστηρίζει τους ισχυρισμούς τους και όπως δήλωσε δεν είχε κατατεθεί ως τώρα εξαιτίας ενός υπερασπιστικού λάθους.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη ζήτησε να βεβαιωθεί η γνησιότητά του βίντεο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαδικασία θα συνεχιστεί στις 8 Σεπτεμβρίου οπότε και θα ακουστεί η πρόταση του εισαγγελέα.